استعراض مستجدات خطط القطاعات الأمنية في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي، في مقر الأمن العام بمدينة جدة، أمس، اجتماع اللجنة الأمنية للحج. ونقل مدير الأمن العام للمجتمعين تحيات وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، مبينا أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة خطط التكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في تنفيذها لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام . واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لأمن وطمأنينة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.

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