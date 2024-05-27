إحداها تظهر في الليل فقط... الكشف عن 23 علامة تشير إلى إصابتك بالسرطان

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صحيفة الخليج 365: كشف خبراء في الصحة عن قائمة تضم 23 عارضا شائعا، والتي يمكنها أن تشير إلى وجود السرطان ، حيث يجب استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن ، فاكتشاف السرطان مبكرا يعني سهولة العلاج.
وأوضح الخبراء وفقا لـ " إكسبريس " أنه تتضمن الأعراض الـ 23 التي يجب توخي الحذر بشأنها:
- التعرق الليلي الغزير جدا ، وهو أحد الأعراض التي لا يمكن اكتشافها إلا في الليل .
- التعب
- النزيف أو الكدمات الغير المبررة
- الألم الغير المبرر
- فقدان الوزن غير المبرر
- ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان بالجسم
-شامة جديدة
- تغيير في شامة موجودة
- تغيرات في الجلد أو قرحة لا تشفى
- صوت أجش أو سعال لا يزول
- سعال الدم
- صعوبة في البلع
- ضيق التنفس
- حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر
- تغيرات غير عادية في حجم أو ملمس الثدي
- الانتفاخ المستمر
- فقدان الشهية
- تغير في عادة الأمعاء (مثل الإمساك أو زيادة مرونة البراز أو التبرز بشكل متكرر)
- وجود دم في البراز
- نزيف مهبلي غير متوقع (بما في ذلك بعد ممارسة العلاقة الحميمة، أو بين فترات الدورة الشهرية، أو بعد انقطاع الطمث)
- دم في البول
- مشاكل في التبول