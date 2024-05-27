إحداها تظهر في الليل فقط... الكشف عن 23 علامة تشير إلى إصابتك بالسرطان

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء في الصحة عن قائمة تضم 23 عارضا شائعا، والتي يمكنها أن تشير إلى وجود السرطان ، حيث يجب استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن ، فاكتشاف السرطان مبكرا يعني سهولة العلاج.

وأوضح الخبراء وفقا لـ " إكسبريس " أنه تتضمن الأعراض الـ 23 التي يجب توخي الحذر بشأنها:

- التعرق الليلي الغزير جدا ، وهو أحد الأعراض التي لا يمكن اكتشافها إلا في الليل .

- التعب

- النزيف أو الكدمات الغير المبررة

- الألم الغير المبرر

- فقدان الوزن غير المبرر

- ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان بالجسم

-شامة جديدة

- تغيير في شامة موجودة

- تغيرات في الجلد أو قرحة لا تشفى

- صوت أجش أو سعال لا يزول

- سعال الدم

- صعوبة في البلع

- ضيق التنفس

- حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر

- تغيرات غير عادية في حجم أو ملمس الثدي

- الانتفاخ المستمر

- فقدان الشهية

- تغير في عادة الأمعاء (مثل الإمساك أو زيادة مرونة البراز أو التبرز بشكل متكرر)

- وجود دم في البراز

- نزيف مهبلي غير متوقع (بما في ذلك بعد ممارسة العلاقة الحميمة، أو بين فترات الدورة الشهرية، أو بعد انقطاع الطمث)

- دم في البول

- مشاكل في التبول