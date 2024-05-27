‏"عمتي أم سعود أرجوك "..شاهد:نجل رونالدو يترجى أم صديقه سعود بأن تسمح لابنها بالبقاء معهم

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر جونيور، ابن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، وهو يناشد والدة صديقه السعودي المقرب سعود.

في المقطع، يظهر ابن رونالدو وهو يجمع يديه متوسلاً لوالدة صديقه، حيث قال لها في الاتصال: "عمتي أم سعود، أرجوك، دعي سعود يقضي المزيد من الوقت معنا".

ويُعتبر سعود من الأصدقاء المقربين لجونيور، وقد ظهر سابقًا في العديد من المناسبات برفقة عائلة رونالدو في الرياض، وكذلك بجانب جورجينا في إحدى مباريات النصر والهلال.