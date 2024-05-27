شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطرق عن تحديد 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي.

وذكرت أن المرحلة الأولى ستكون استرشادية وتوعوية، من خلال مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة. تطبيق كود الطرق السعودي وستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية، من تاريخ 1/ 1/ 2025م.

وستشمل المرحلة الثالثة جميع الجهات الحكومية والخاصة المنفذة لشبكة الطرق. توحيد كل المعايير

ويسهم كود الطرق السعودي في توحيد كل المعايير للجهات المنفذة للطرق.

ويأتي ذلك من خلال وضع مرجع فني يمكن الجهات من الوصول لجميع المعلومات اللازمة لتصميم وتخطيط وإنشاء وصيانة شبكة الطرق.