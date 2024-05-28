شكرا لقرائتكم خبر عن ”الشؤون الإسلامية“ بالشرقية تُهيئ منسوبيها لخدمة ضيوف الرحمن في المنافذ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، الشيخ عمر الدويش، اجتماعًا تحضيريًا مع جميع منسوبي الفرع المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ في المنافذ الخمسة بالمنطقة.وجرى الاجتماع عن طريق البث المباشر، حيث يستعد الفرع، اليوم الثثلاثاء، للبدء الفعلي في المنافذ استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.وأشار ”الدويش“ في بداية الاجتماع إلى الدعم والمساندة التي حظيت بها الوزارة من القيادة الرشيدة وبمتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للقيام بواجبها لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والعناية بالمساجد، وكل ما يتعلق برسالة الوزارة السامية.نشر التوعيةشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أهمية نشر التوعية من خلال البرامج الدعوية وتطبيق ”رشد“ الذي أطلقته الوزارة لخدمة الحجاج. مؤكداً على أهمية التطوع والعمل على توزيع الكتيبات والمنشورات الخاصة بالوزارة والمصاحف.وأكد على المشاركين بضرورة الانضباط والتعاون فيما بينهم وتقديم صورة إيجابية لتحقيق التكامل مع القطاعات المختلفة.كما حث المشاركين على مضاعفة الجهود في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة في موسم الحج، لتوفير أجواء إيمانية وطمأنينة لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وشدد على إعداد التقارير اليومية والتغطيات الإعلامية لإبراز جهود الفرع في استقبال وتوديع ضيوف الرحمن.