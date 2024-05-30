شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة" تعلن جاهزيتها لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

استعداد لموسم الحج

الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جاهزيتها لموسم حج هذا العام 1445 هجرية، من خلال توفير جميع كوادرها المتخصصة، والتي بدأت في مباشرة اعمالها من يوم 20 ذو القعدة وحتى انتهاء موسم الحج.وافتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم ورشة عمل تستهدف مشرفي فرع الوزارة العاملين في موسم حج هذا العام في إطار استعداداتهم الأخيرة، شملت مناقشة مهام عمل جميع الإدارت المختلفة المشاركة ولقاءً مفتوحًا لاستيعابهم لمهامهم.وأكد الخليف، في كلمته جاهزية المسالخ في المنطقة وفق أفضل المعايير الصحية واستعدادها لاستقبال موسم الحج واتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ ورفع جاهزية القصابين.كما أكَّد على تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأنعام، مشدداً على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.وأوضح الخليف، أن هناك خططًا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل.كما أن الجولات الرقابية تتم بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة على جميع أسواق الأغنام والماشية، للتأكد من تنفيذ جميع التعليمات والأنظمة والاشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين.وأكد الخليف، أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي بيت الله الحرام المسجد، لافتاً إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لخدمة ضيوف الرحمن.