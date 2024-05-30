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ترقية 1699 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، قرارات إدارية بترقية 1699 فردًا من منسوبي ومنسوبات القطاع، للرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية، وإدارات جوازات المناطق وفروعها.
جاء هذا بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

ترقيات الجوازات

وقدّم "اليحيى" الشكر والتقدير لسمو وزير الداخلية على دعمه واهتمامه.
كما هنأ الأفراد الذين شملتهم الترقية، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية، وتنفيذ مهامهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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