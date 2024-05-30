شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 1699 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات والان نبدء بالتفاصيل

ترقيات الجوازات السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدر مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، قرارات إدارية بترقية 1699 فردًا من منسوبي ومنسوبات القطاع، للرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية، وإدارات جوازات المناطق وفروعها.جاء هذا بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.وقدّم "اليحيى" الشكر والتقدير لسمو وزير الداخلية على دعمه واهتمامه.كما هنأ الأفراد الذين شملتهم الترقية، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية، وتنفيذ مهامهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.