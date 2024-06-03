أمير دولة الكويت يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الأخوية الوثيقة

فيما استقل الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، وزير الخارجية، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع