شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. عقوبات بحق 8 أشخاص لنقلهم 28 مخالفًا دون تصريح بالحج والان نبدء بالتفاصيل

أنظمة وتعليمات الحج

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية، ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 8 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم 3 مقيمين و5 مواطنين، لنقلهم 28 مخالفًا، وذلك حتى 26/ 11/ 1445 هـ الموافق 3/ 6/ 2024 م.وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 8 قرارات إدارية، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.