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بالتفاصيل.. عقوبات بحق 8 أشخاص لنقلهم 28 مخالفًا دون تصريح بالحج

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واس- مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية، ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 8 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم 3 مقيمين و5 مواطنين، لنقلهم 28 مخالفًا، وذلك حتى 26/ 11/ 1445 هـ الموافق 3/ 6/ 2024 م.
وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 8 قرارات إدارية، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أنظمة وتعليمات الحج

وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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