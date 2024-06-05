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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الغرامات ورسائل تقتضي الحجز.. قانوني يوضح تفاصيل أنظمة المرور الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، إن تعديلات نظام المرور في المملكة، تأتي تماشياً مع التطورات التي حدثت في المجتمع السعودي للتسهيل والتخفيف من الأعباء على المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
وتضمنت التعديلات الجديدة على نظام المرور والتي وافق عليها مجلس الوزراء، السماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة.
كما تضمنت أيضاً الموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، علما بأن المخالفات المرورية المرتكبة من 9 شوال 1445، سيطبق بحقها المادة 75 من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
وبين العمودي، أنه مع البدء في عدد ممَن سُجلت بحقهم مخالفات مرورية في المملكة العربية السعودية ولم يتم السداد في المدة المحددة الواردة في المادة الـ75، بتلقي رسائل تفيد بأنَّه سوف يتم الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية الخاصَّة بهم من إدارة المرور في المملكة.
وأوضح أن إدارة المرور في السعودية أرسلت رسالة إلى عددٍ ممن تمَّ تسجيل مخالفات مرورية بحقهم ولم يبادروا للسداد ضمن المدة المحددة، لتشعرهم بانتهاء مهلة سداد المخالفة، وتبلغهم أنَّه جار الحجز والتنفيذ على أرصدتهم البنكية.
ولا يستفيد المخالف من تخفيض 25% بانقضاء مهلة خمسة عشر يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة تسعين يومًا، ولا يستفيد المخالف من تخفيض 25% عند انقضاء ثلاثين يومًا من مهلة التسعين يومًا للسداد في حال طلبها.
وأضاف العمودي، أن طريقة تفادي الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية هو عن طريق ماأوضحته الإدارة العامة للمرور في إتاحة إمكانية تفادي الحجز والتنفيذ على الأرصدة عبر طلب خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة (75) من نظام المرور عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور في المملكة وفق الشروط التالية:
وتضمنت التعديلات الجديدة على نظام المرور والتي وافق عليها مجلس الوزراء، السماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة.
كما تضمنت أيضاً الموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، علما بأن المخالفات المرورية المرتكبة من 9 شوال 1445، سيطبق بحقها المادة 75 من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
وبين العمودي، أنه مع البدء في عدد ممَن سُجلت بحقهم مخالفات مرورية في المملكة العربية السعودية ولم يتم السداد في المدة المحددة الواردة في المادة الـ75، بتلقي رسائل تفيد بأنَّه سوف يتم الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية الخاصَّة بهم من إدارة المرور في المملكة.
وأوضح أن إدارة المرور في السعودية أرسلت رسالة إلى عددٍ ممن تمَّ تسجيل مخالفات مرورية بحقهم ولم يبادروا للسداد ضمن المدة المحددة، لتشعرهم بانتهاء مهلة سداد المخالفة، وتبلغهم أنَّه جار الحجز والتنفيذ على أرصدتهم البنكية.
تأجيل السدادوكانت قد سبقت تلك الرسالة رسالة أخرى تفيد المُخالف بإمكانية تأجيل السداد عبر أبشر لتفادي الحجز التنفيذي، برسائل منسجمة مع نظام المرور الجديد الذي ينص على أنَّه: يتم الحجز والتنفيذ على الأرصدة المصرفية مباشرة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظاماً.
ولا يستفيد المخالف من تخفيض 25% بانقضاء مهلة خمسة عشر يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة تسعين يومًا، ولا يستفيد المخالف من تخفيض 25% عند انقضاء ثلاثين يومًا من مهلة التسعين يومًا للسداد في حال طلبها.
وأضاف العمودي، أن طريقة تفادي الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية هو عن طريق ماأوضحته الإدارة العامة للمرور في إتاحة إمكانية تفادي الحجز والتنفيذ على الأرصدة عبر طلب خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة (75) من نظام المرور عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور في المملكة وفق الشروط التالية:
- وجود هوية رقمية موثَّقة في منصة أبشر.
- أن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض.
- أن يتم تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة.