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أمانة الجوف تغرس 156 ألف زهرة حولية في شوارع وميادين سكاكا

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واس- سكاكا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ خطط زراعة الأشجار والزهور، ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن وزيادة الغطاء النباتي.
وأنهت الأمانة زراعة قرابة 155600 ألف زهرة حولية صيفية متنوعة، بالتزامن مع فعاليات أسبوع البيئة الذي احتفلت به المملكة الشهر المنصرم.

رفع جودة الحياة

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن زراعة الزهور الحولية تأتي ضمن خطط تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى استمرار زراعة الزهور والأشجار في نطاق الأمانة والبلديات التابعة لها على مدار العام.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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