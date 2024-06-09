شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطاقة الاستيعابية بمطار الطائف الدولي إلى مليون مسافر سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، صالة السفر الدولية الإضافية بمطار الطائف الدولي اليوم.

يأتي هذا بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي. استقبال 500 ألف مسافر سنويًا وستسهم الصالة الإضافية في استقبال 500 ألف مسافر سنويًا؛ لترتفع بها طاقة المطار الاستيعابية إلى أكثر من مليون مسافر سنويًا.

هذا إلى جانب دعمها لحركة السفر المحلية والدولية وتحسين تجربة المسافر ومن المنتظر أن تضم الصالة أكثر من 20 منصة، وعددًا من المحال التجارية والمصارف البنكية لخدمة المسافرين، و6 بوابات على مساحة 6400 متر مربع.

بالإضافة إلى أكثر من 200 موقف للسيارات، أنجزت خلال 5 أشهر فقط.

