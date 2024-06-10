شكرا لقرائتكم خبر عن توفير أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دُشن اليوم، أحدث مركز للاتصال وتجربة العملاء في مدينة الرياض لتعزيز جهود القطاع الخاص، في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويوفر المركز أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة على مختلف المستويات الإدارية للخبرات والكوادر الوطنية، ويعزز الحلول المتقدمة لدعم مسيرة التحول الرقمي وتحسين تجربة العميل. متطلبات الأمن السيبراني في المملكة ويأتي المركز انطلاقًا من الالتزام في دعم النمو المستدام والاقتصاد المحلي، مع تجهيزه بأحدث تقنيات الاتصال ومركز تحكم NOC ومركز بيانات عالية الجاهزية.

ويتوافق المركز الجديد مع متطلبات الأمن السيبراني في المملكة، ويتبع أعلى معايير الجودة والأمان والاستمرارية.

وسيضم فريقًا من الخبراء الوطنيين في مجال تجربة العميل وإدارة مراكز الاتصال، ممن يحملون شهادات فنية وعملية متخصصة في إدارة الجودة وتجربة العميل والمستفيد.

