شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الكويتي يغادر بلاده متوجها للمملكة في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بلاه، متوجهُا إلى المملكة، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة ولي العهد الكويتي، للمرة الأولى منذ تعيين سموه وليا للعهد لتؤكد متانة وامتداد هذه المسيرة الطويلة من العلاقات الثنائية وتفردها والسمات المشتركة بين البلدين.

وكان أمر أميريًا قد صدر من الديوان الأميري الكويتي، في 2 يونيو، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.

