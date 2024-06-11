وزير الداخلية يزور مشروع مخيمات عرفات المطورة ذات الدورين

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الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أمس الإثنين، مشروع مخيمات عرفات المطورة ذات الدورين، الذي نفذته "إثراء الخير لخدمات الحجاج" -إحدى شركات مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية- بإشراف شركة "كدانة للتنمية والتطوير"؛ المسؤولة عن تنمية وتطوير منطقة المشاعر المقدسة وحماها.جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية لعدد من المشاريع التطويرية الجديدة في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1445هـ، واستمع لشرح وافٍ عن المشروع من جانب رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية لأرباب الطوائف الدكتور أحمد عباس سندي.وأشار إلى أن مشروع المخيمات الجديدة؛ يهدف إلى إثراء خدمة الحاج، من خلال توفير جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجها الحاج لتأدية مناسكه، فضلًا عن الاستثمار الأمثل للمساحات في المشاعر المقدسة، مع تجويد الخدمات وإضافة حزم جديدة مبتكرة منها؛ لرفع مستوى الراحة المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، وزيادة الطاقة الاستيعابية في المشاعر المقدسة.رافق سمو وزير الداخلية خلال الجولة كلٌ من: صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، ووزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، إضافةً إلى نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، فضلاً عن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد بن ناصر المجماج، وبحضور عدد من قيادات وزارتي الداخلية والحج والعمرة.