شكرا لمتابعة خبر عن الأمير محمد بن سلمان يقود سيارة برفقة ولي عهد الكويت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء ولي عهد دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وظهر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقود السيارة برفقة ضيف المملكة ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وعقب انتهاء اللقاء بولي العهد، غادر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المملكة، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.

يذكر أن الزيارات الرسمية بين البلدين تكتسب طابعاً خاصاً، إذ تعد امتداداً لعلاقات طويلة على مدى أكثر من 130 عاماً جعلها تشكل منهجاً مميزاً ونموذجاً نادراً في العلاقات الدولية