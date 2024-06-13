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شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى إعلام الحج.. تجهيزات تعكس التحول الكبير في خدمات ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل ملتقى إعلام الحج استقبال الوفود الإعلامية والزوار وسط تقنيات رقمية تفاعلية, لخدمة أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وعربية وإسلامية وعالمية، وما يزيد عن 1500 إعلامي محلي ودولي، خلال موسم حج 1445هـ، والذي يستمر خلال الفترة من 4-10 بمكة المكرمة.
ويتميز الملتقى بإقامة 11 منطقة إعلامية داعمة، ومعرض إعلامي تفاعلي يبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويتميز الملتقى بإقامة 11 منطقة إعلامية داعمة، ومعرض إعلامي تفاعلي يبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.