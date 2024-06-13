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شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث الوضع الإنساني في غزة مع 3 وزراء فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأربعاء، وزير الصحة الفلسطيني د. ماجد عوني أبورمضان، ترافقه وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح عبد الرحيم حسين حمد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة المنعقد في الأردن.
مساندة المملكة
وتناول الجانبان خلال اللقاء الوضع الإنساني الدقيق في قطاع غزة، وسبل إيصال المساعدات للنازحين هناك، وبحث أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وثمن الوزيران الفلسطينيان وقوف المملكة ممثلة بالمركز إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، وأعربا عن شكرهما الجزيل للدعم السعودي المقدم للقطاعات الصحية الفلسطينية الذي أسهم في أداء واجباتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.
وزير الدولة لشؤون الإغاثةكما التقى الربيعة وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني د. باسل عبدالرحمن ناصر، على هامش المؤتمر، وجرى خلال اللقاء بحث الدور الحيوي الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة في الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحسين الوضع المعيشي في القطاع، فضلًا عن مناقشة أبرز القضايا المطروحة في المؤتمر.
ونوه الوزير الفلسطيني بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب الفلسطيني، مقدمًا شكره الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا على الدعم السخي المقدم لبلاده.