شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث الوضع الإنساني في غزة مع 3 وزراء فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأربعاء، وزير الصحة الفلسطيني د. ماجد عوني أبورمضان، ترافقه وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح عبد الرحيم حسين حمد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة المنعقد في الأردن.

مساندة المملكة

وتناول الجانبان خلال اللقاء الوضع الإنساني الدقيق في قطاع غزة، وسبل إيصال المساعدات للنازحين هناك، وبحث أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر.



وزير الدولة لشؤون الإغاثة