شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية ينهي عقد صيانة 65 مسجدًا بالدرعية لتدني مستوى المؤسسة المسؤولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً يقضي بسحب وإنهاء عقد عملية صيانة ونظافة وتشغيل 65 مسجداً وجامعاً بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض، نتيجة تدني نسبة الأداء من قبل إحدى المؤسسات المقاولة التي لم تتعامل بجدية مع بنود العقد برغم إنذارها ثلاث مرات متتالية. كما وجه بطرح عملية المشروع فوراً في منافسة عامة وهي تحت إجراء الترسية. إنهاء عقد الصيانة والتشغيل أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قراراً يقضي بإنهاء عقد عملية صيانة وتشغيل 65 مسجداً وجامعاً بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض، المبرم مع إحدى المؤسسات، وذلك استناداً إلى الفقرة (أ - 2) من المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومصادرة الضمان البنكي النهائي استناداً للمادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

تضمن القرار الحجز على مستحقات المقاول لحين إجراء المحاسبة النهائية على المشروع. وجاء في القرار أنه وبالرغم من إنذار المؤسسة ثلاث مرات متتالية في تقرير الأداء الشهري ولعدم قدرته على الالتزام ببنود العقد فقد تم إنهاء العقد حسب الأنظمة.

وتؤكد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة أنها تولي أهمية بالغة بالعناية والاهتمام ببيوت الله ولن تتوانى في أخذ كافة التدابير والإجراءات النظامية والقانونية في كل من يفرّط أو يقصر أو يتهاون أو يخلّ ببنود عقود صيانة بيوت الله - عز وجل - وأنها ماضية في رصد ومحاسبة المقصرين وتطبيق الأنظمة بحقهم.