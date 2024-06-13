شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد "الخيف" جاهز لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، إذ أنهت الوزارة كل الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات.وشملت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة كاونترات وكبائن التوعية الإسلامية، وتفعيل الشاشات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانين على مراقبة أعمال الصيانة ورفع التقارير بشكل فوري.مشروعات تطويريةوأقامت الوزارة خلال الأعوام الماضية عددًا من المشروعات التطويرية من صيانة وترميم وتدعيم ومعالجة الهيكل الإنشائي للمسجد وأنظمة التكييف وتنقية الهواء، وفرشه بالسجاد الفاخر.يأتي ذلك تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد دائمًا توفير السبل والإمكانات كافة ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وسط أجواء إيمانية.