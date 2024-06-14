شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجًا دعويًا بمسجد الخيف في مشعر منى خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

محاضرات لعدد من العلماء والدعاة ويشارك في هذه المحاضرات العديد من العلماء والدعاة، حيث ينطلق اليوم الثامن بمحاضرة عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح، بعد صلاة العصر بعنوان "فضل يوم عرفة"، وبعد صلاة المغرب يلقي إمام وخطيب جامع قباء الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، محاضرة بعنوان "صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم"، وبعد صلاة العشاء يلقي الشيخ محمد بن محمد عكور، محاضرة بعنوان {واعبدوا اللَّهَ ولا تُشْرِكُوا به شيئا}. ‏

وفي اليوم العاشر يلقي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن فهد الفريح، بعد صلاة الظهر محاضرة بعنوان "أحكام أيام التشريق"، وبعد صلاة العصر محاضرة للدكتور علي بن يحيى علي حدادي، بعنوان "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، وبعد صلاة المغرب يلقي الدكتور صالح بن سعد السحيمي، محاضرة بعنوان "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، وبعد صلاة العشاء محاضرة للدكتور أحمد بن حمد الونيس بعنوان "الإسلام دين الوسطية والاعتدال". ‏ قبول العمل والتحذير من الفتن ويتواصل البرنامج في اليوم الحادي عشر حيث يلقي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، بعد صلاة الظهر محاضرة بعنوان "شروط قبول العمل"، وبعد صلاة العصر ندوة يشارك فيها كل من الدكتور فهد الفهيد والشيخ بن شايم العنزي بعنوان: "اهتمام المملكة العربية

الدمام - شريف احمد - تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، برنامجاً دعوياً بمسجد الخيف في مشعر منى يتضمن عدداً من المحاضرات التوعوية، ابتداءً من الثامن وحتى الثاني عشر من ذي الحجة 1445هـ، وذلك ضمن برامجها الدعوية خلال موسم الحج لهذا العام، تماشياً مع رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.ويشارك في هذه المحاضرات العديد من العلماء والدعاة، حيث ينطلق اليوم الثامن بمحاضرة عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح، بعد صلاة العصر بعنوان "فضل يوم عرفة"، وبعد صلاة المغرب يلقي إمام وخطيب جامع قباء الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، محاضرة بعنوان "صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم"، وبعد صلاة العشاء يلقي الشيخ محمد بن محمد عكور، محاضرة بعنوان {واعبدوا اللَّهَ ولا تُشْرِكُوا به شيئا}. ‏وفي اليوم العاشر يلقي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن فهد الفريح، بعد صلاة الظهر محاضرة بعنوان "أحكام أيام التشريق"، وبعد صلاة العصر محاضرة للدكتور علي بن يحيى علي حدادي، بعنوان "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، وبعد صلاة المغرب يلقي الدكتور صالح بن سعد السحيمي، محاضرة بعنوان "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، وبعد صلاة العشاء محاضرة للدكتور أحمد بن حمد الونيس بعنوان "الإسلام دين الوسطية والاعتدال". ‏ويتواصل البرنامج في اليوم الحادي عشر حيث يلقي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، بعد صلاة الظهر محاضرة بعنوان "شروط قبول العمل"، وبعد صلاة العصر ندوة يشارك فيها كل من الدكتور فهد الفهيد والشيخ بن شايم العنزي بعنوان: "اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين"، وبعد صلاة المغرب تقام محاضرة يلقيها الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، بعنوان "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى"، وبعد صلاة العشاء يلقي الدكتور عبدالله بن محمد النجمي، محاضرة بعنوان "التحذير من الفتن". ‏ وفي اليوم الثاني عشر يلقي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور فهد القحطاني بعد صلاة الفجر محاضرة بعنوان "وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"، وبعد صلاة الظهر يلقي الدكتور فهد الجهني محاضرة بعنوان "فاستقم كما أمرت". ‏ ويأتي تنظيم هذه الأنشطة والبرامج في إطار الجهود الدعوية التي تقدمها الوزارة ضمن خططها المعتمدة لموسم الحج ؛ لتبصير الحجاج وإرشادهم لما ينفعهم لتأدية الفريضة، وترسيخ مقاصد الحج، وتعظيم شعائر الله، كما سيتم بث جميع المحاضرات خلال قناة الوزارة على منصة اليوتيوب.