شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجًا دعويًا بمسجد الخيف في مشعر منى خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، برنامجاً دعوياً بمسجد الخيف في مشعر منى يتضمن عدداً من المحاضرات التوعوية، ابتداءً من الثامن وحتى الثاني عشر من ذي الحجة 1445هـ، وذلك ضمن برامجها الدعوية خلال موسم الحج لهذا العام، تماشياً مع رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.
وفي اليوم العاشر يلقي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن فهد الفريح، بعد صلاة الظهر محاضرة بعنوان "أحكام أيام التشريق"، وبعد صلاة العصر محاضرة للدكتور علي بن يحيى علي حدادي، بعنوان "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، وبعد صلاة المغرب يلقي الدكتور صالح بن سعد السحيمي، محاضرة بعنوان "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، وبعد صلاة العشاء محاضرة للدكتور أحمد بن حمد الونيس بعنوان "الإسلام دين الوسطية والاعتدال".
محاضرات لعدد من العلماء والدعاةويشارك في هذه المحاضرات العديد من العلماء والدعاة، حيث ينطلق اليوم الثامن بمحاضرة عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح، بعد صلاة العصر بعنوان "فضل يوم عرفة"، وبعد صلاة المغرب يلقي إمام وخطيب جامع قباء الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، محاضرة بعنوان "صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم"، وبعد صلاة العشاء يلقي الشيخ محمد بن محمد عكور، محاضرة بعنوان {واعبدوا اللَّهَ ولا تُشْرِكُوا به شيئا}.
وفي اليوم العاشر يلقي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن فهد الفريح، بعد صلاة الظهر محاضرة بعنوان "أحكام أيام التشريق"، وبعد صلاة العصر محاضرة للدكتور علي بن يحيى علي حدادي، بعنوان "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، وبعد صلاة المغرب يلقي الدكتور صالح بن سعد السحيمي، محاضرة بعنوان "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، وبعد صلاة العشاء محاضرة للدكتور أحمد بن حمد الونيس بعنوان "الإسلام دين الوسطية والاعتدال".