من هو الضابط العربي الإسرائيلي «وسيم محمود» الذي قتل مع 7 جنود آخرين في رفح؟

صحيفة الخليج 365: كشف الجيش الإسرائيلي معلومات عن أحد ضباطه العرب، ويدعى النقيب وسيم محمود، الذي قتل في رفح الفلسطينية مع 7 جنود إسرائيليين آخرين، خلال الاشتباكات مع مقاتلي حركة حماس.

من هو وسيم محمود؟

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن الضابط العربي، وسيم محمود، يبلغ من العمر 23 عاما، وولد في قرية "بيت جن" الدرزية.

وتابع البيان أن وسيم قبل مقتله كان يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء 402 للمسارات الحديدية.

عم الضابط المقتول يتحدث

قال عم الضابط المقتول، إن ابن أخيه عاد للقتال في قطاع غزة بعد إصابته في بداية الحرب مع حركة حماس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتابع أن وسيم أصيب في بداية الحرب بشظية اخترقت ذراعه، وكان من المفترض أن يخضع لجراحة، لكنه أجلها حتى نهاية الحرب.