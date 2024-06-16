بدء تطبيق حظر العمل فترة الظهيرة بالمملكة

حرصًا على سلامة العاملين وحمايتهم من المخاطر الصحية، بدأ اليوم تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس في الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا.

ووفقا للجنة الوطنية للجان العمالية، يستمر حتى يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 15 سبتمبر 2024م ويهدف هذا القرار إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين.