شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو | طلائع حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ طلائع حجاج بيت الله رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، مع بدايةمن صباح اليوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد.

عملية انتقال الحجاج

فيما شهدت عملية انتقال الحجاج انسيابية ملحوظة، وذلك بفضل الخطة الدقيقة للتفويج التي وضعتها الجهات المختصة، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الدولة لتأمين راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وتضمنت هذه المنظومة تواجداً أمنياً مكثفاً لتنظيم حركة الحجيج، إلى جانب فرق طبية وإسعافية وفرق نظافة ورجال الدفاع المدني، حرصاً على توفير أعلى مستويات الرعاية والسلامة للحجاج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة لضمان أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل أجواء روحانية وسكينة.