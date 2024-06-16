شكرا لمتابعة خبر عن أخصائية تمريض تُقدم نصائح توعوية للحجاج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت أخصائية التمريض مها الخلفي عدد من النصائح التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك للوقاية من بعض الأمراض.

وأشارت الخلفي خلال تقرير مصور على قناة العربية السعودية، على ضرورة اهتمام الحجاج بالنظافة الشخصية، والالتزام بارتداء الكمامة بشكل مستمر.

وتابع أنه يجب الاهتمام بغسل اليدين بشكل مستمر، وارتداء الملابس الفضفاضة، وتجنب الملابس الضيقة، الاهتمام بترطيب الجسم، وشرب كميات كافية من الماء.

ونوهت على ضرورة استخدام المرطبات المناسبة للجسم، وعدم استخدام المرطبات التي بها مقشرات لما لا من آثار جانبية، مؤكدة أيضًا على ضرورة ترطيب العين.