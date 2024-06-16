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"السيسي" يعلق على الخدمات المقدمة للحجاج

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صحيفة الخليج 365 - واس: أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بما شهده ولمسه من حسن التنظيم لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

وكتب السيسي في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم: "أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية ، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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