عملية جراحية نوعية لإنقاذ سبعينية تركية من نزيف في المخيخ

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الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمركز العلوم العصبية في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إجراء عملية جراحية نوعية وعاجلة لإنقاذ حاجة تركية تبلغ من العمر سبعين عامًا بعد تعرضها لنزيف حاد في المخيخ، نتيجة تشوه شرياني وريدي في منطقة حساسة بالدماغ.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه قام الفريق الطبي بتدخل عاجل عبر تخفيف ضغط الدماغ عبر إزالة عظم الجمجمة الخلفية وتركيب أنبوب تصريف في بطينات الدماغ. كما أظهرت الأشعة التداخلية وجود تشوه شرياني وريدي تم علاجه باستخدام تقنيات متقدمة، بدون مضاعفات ولله الحمد.وأضاف، بأن المريضة استعادت وعيها وتم نزع جهاز التنفس الصناعي عنها، وحالتها الصحية في تحسن مستمر.وأبان التجمع الصحي بأن تكامل الطواقم الطبية في علاج المريضة وسرعة التجاوب من فريق الأطباء المتخصصين من جراحة المخ والأعصاب، وأطباء الأشعة التداخلية العصبية، وأطباء التخدير، وأطباء العناية المركزة للعلوم العصبية، بالإضافة إلى الطواقم الطبية المساندة الأخرى كان له الدور البارز في إنقاذ حياتها ولله الحمد والمنة.