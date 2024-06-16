شكرا لمتابعة خبر عن الموت يخطف قائد طائرة خلال رحلة من القاهرة إلى الطائف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفى قائد طائرة خلال رحلة كانت متوجهة من القاهرة إلى الطائف، ما دفع طاقم الطيران لتغيير مسار الرحلة.

وتفاجأ ركاب الطائرة بأحد من مسؤولي الطائرة يعتذر لهم عن عدم استكمال الرحلة بمسار المحدد سابقا بسبب وفاة قائد الطائرة، الكابتن حسن.

وأضاف أن الطائرة ستهبط في مطار الملك عبدالعزيز بجدة نظرا لوفاة قائد الطائرة، فيما أبدى الركاب تعاطفا مع الموقف ودعوا الله عز وجل أن يرحم الفقيد الراحل.