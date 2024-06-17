شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار خفيفة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم من أمطار خفيفة على المدينة المنورة وينبع النخل.

وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 8 مساءً. طقس اليوم يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وتمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية.