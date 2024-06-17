شكرا لمتابعة خبر عن مواقف إنسانية لرجال الأمن مع الحجاج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتعرض رجال الأمن لمواقف عديدة في موسم الحج ، تثبت إنسانيتهم في التعامل بالاخص مع كبار السن والنساء والأطفال .

وقام أحد رجال الأمن بمساعدة أحد كبار السن المقعدين بجر كرسيه المتحرك لمساعدته في تكمله مناسك الحج، بينما قام آخر بشكل طريف برش المياه علي روؤس الحجاج للتخفيف من معاناتهم من درجة الحرارة المرتفعة.

كما أظهرت مواقف أخرى تفاني قوات أمن الحج في عملهم رغم درجة الحرارة المرتفعة، والتي تسببت في حالة إغماء لأحد أفراد الأمن، وتعاون زملائه في مساعدته وإسعافه.

وجدير بالذكر أن وزارة الصحة أوصت الحجاج بتجنب الذهاب إلى منشأة الجمرات، أو الخروج تحت أشعة الشمس خلال الفترة من الساعة ١١ صباحا إلى الساعة ٤ عصراً، نظراً لارتفاع درجة الحرارة.