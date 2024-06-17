شكرا لمتابعة خبر عن معايدات ومسابقات للحجاج في أول أيام عيد الأضحى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقيمت يوم أمس معايدات ومسابقات داخل أحد مخيمات الحجاج في أول ليالي عيد الأضحى.

وقام أحد القائمين على خدمة الحجاج بتوزيع قطع حلوى على الحجاج، كما أقيمت مسابقات طرحت فيها أسئلة حول الحج ومناسكها.

واشتملت المسابقات على عدة جوائز وسط أجواء روحانية وفرحة كبيرة من قبل الحجاج الذين أتيحت لهم أداء هذه الفريضة لهذا العام، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن الحجاج قاموا في ساعات الصباح الباكر اليوم الإثنين، برمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق.