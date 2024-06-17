شكرا لمتابعة خبر عن تدخل سريع ينقذ حياة حاج مصري من جلطة قلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج يبلغ من العمر 53 عاماً من الجنسية المصرية بعد إصابته بجلطة قلبية.

وأوضح التجمع أن المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني من آلم في الصدر، واتضح بعد إجراء الفحوصات المخبرية وعمل تخطيط للقلب وجود جلطة بالقلب تهدد حياة وسلامة الحاج.

ونوه بأنه تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع، وتم نقل المريض إلى مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.