شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن يحقق رغبة طفلة برمي الجمرات عن قرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام أحد رجال قوات أمن الحج بحمل طفلة من والدها لمساعدتها في رمي الجمرات بنفسها ، في موقف يؤكد على أنسانية رجال الأمن في التعامل مع جميع الأعمار في الحج.

ويرمي الحجاج الجمرات في أربعة أيام هي ” جمرة العقبة الكبرى ” التي يرميها الحاج يوم النحر، يوم عيد الأضحى، و ” جمرات أيام التشريق الثلاث ” التي يرميها

الحاج بعد التحلل الأول من الإحرام.

ووجّهت وزارة الحج والعمرة حملات الحج و شركات الطوافة بإيقاف التفويج إلى محطة الجمرات من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً، قبل إبلاغهم بالمواعيد الجديدة فور وصولها من جهات الاختصاص.

وجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما استدعى إلى نشر عدد كبير من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات؛ للتعامل مع أي حالة طارئة أثناء رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.