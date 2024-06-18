شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مسالخ عشوائية وإزالة 52 موقعًا في أيام عيد الأضحى بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

ضرورة الالتزام بالمسالخ المعتمدة

الدمام - شريف احمد - تمكنت أمانة الأحساء بالتعاون مع الجهات المختصة من ضبط مسلخين عشوائيين لذبح الأنعام أقيمت خارج العمران في ظروف بيئية غير صحية وغير مهنية. وذلك في حملة مكثفة خلال أيام من عيد الأضحى المبارك.ورصدت اللجنة عمالة مخالفة تقوم بالذبح العشوائي في 40 حظيرة و12 مزرعة، وتم إزالة هذه المواقع المخالفة وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للأنظمة واللوائح.وتواصل اللجنة المكلفة ”لجنة متابعة المطابخ والذبح العشوائي“ بوكالة الخدمات جهودها لضبط مخالفات الذبح العشوائي وإزالة المواقع المخالفة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.وأكدت أمانة الأحساء على أهمية تقيد المواطنين والمقيمين بالذبح في المسالخ المعتمدة لما تقدمه من خدمات بكوادر متخصصة ومؤهلة في بيئة صحية مهيأة لذبح الأنعام، والابتعاد عن المخاطر الصحية والبيئية للذبح العشوائي.وفي سياق متصل، تواصل الأمانة جولاتها الرقابية على المطابخ والمطاعم الحاصلة على تصاريح ذبح الأضاحي عبر منصة ”بلدي“ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية في تقديم هذه الخدمة خلال موسم الأضاحي.