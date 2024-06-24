شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مرافق صحي قدموا الخدمات الطبية لـ2500 حاجًا في مساكنهم والان نبدء بالتفاصيل

مساكن الحجاج

أبرز الحالات الصحية

تحسين الخدمات المقدمة للحجاج

الدمام - شريف احمد - نفذت مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلة برحلات ومنافع برنامج "المرافق الصحي" في موسم حج عام 1445هـ، والذي يهدف لتقديم الرعايه الصحية علي أكمل وجه لضيوف الرحمن في مقر تواجدهم وتسهيل حجهم، بجانب تخفيف العبء على المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في الحالات الخفيفة غير المستوجبة للذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية.وتوسعت في تجربتها للعام الثالث توالياً من خلال البدء مبكرًا بالبرنامج حيث كان من مساكن الحجاج بمكة المكرمة ثم في مخيماتهم بالمشاعر المقدسة ثم في مساكن الحجاج بمكة قبل مغادرتهم.ووفق المشرف على البرنامج د. عبدالرحمن خوج فإن البرنامج جند قرابة 100 مرافق صحي من الجنسين بمساكن الحجاج بمكة والمشاعر من مختلف التخصصات أبرزها الطب والتمريض بجانب المسعفين.وكشف عن أن المرافقين قدموا الخدمات العلاجية والإسعافية لقرابة 2500 حاج وحاجة خلال الموسم الحالي من 13 دولة تقدم لهم الخدمات.وعن أبرز الحالات التي باشرها البرنامج أشار خوج إلى ضربات شمس، ارتفاع في سكر الدم، تشنج العضلات، الصداع، احتقان الحلق، حساسيه الجلد، اجهاد عضلي، زكام و أعراض تنفسية، الآم العضلات، تقرحات في القدم، الآم أسفل الظهر.وأفصح خوج عن أبرز مستجدات البرنامج ومنها إنشأ مركز اتصال يضم أطباء ومستشارين من ذوي الخبرات الكبيرة للرد على استفسارات واتصالات المرافقين الموزعين على المخيمات في حال وجود طارئ كفكرة مبتكرة غير مسبوقة على مستوى مخيمات الحجاج في مشعري عرفات ومنى، والتعاقد مع شركة إسناد للخدمات الطبية ، مع تطوير كيفية عمل الإحصائيات اللازمة.وحول آلية اختيار المرافقين أوضح د. عبدالرحمن أن البرنامج شهد تقدم أكثر من 200 من طلاب وطالبات والخريجين من مختلف التخصصات تم إخضاعهم لاختبارات عملية ومهنية حتى تم اختيار نصفهم للعمل في البرنامج.ويؤكد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار على أن البرنامج يهدف لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرفع من مستواها، بجانب متابعة الحالة الصحية للحجيج في المخيمات لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خصوصاً للحالات الخفيفة التي لا تستدعي الذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة ، مما يقلل الأعباء عليها ويسهم في تقديم خدمة راقية وسريعة ومميزة للحاج بعلاجه فوراً دون الحاجة للتوجه للمستشفيات.ولفت إلى من صلاحيات المرافق الصحي توجيه بعض الحالات التي تستدعي الذهاب للمستشفى لحاجتهم لعناية طبية فائقة بعد طلب سيارة الإسعاف مما يسهم في سرعة التشخيص والعلاج.وأفاد أن البرنامج سيخضع لتقييم له في نهاية الموسم لتحسينه مستقبلاً والتوسّع فيه.