شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة المدينة المنورة تدعو الزوار لاكتشاف معالم المدينة مع الباص السياحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت إمارة منطقة المدينة المنورة الزوار وضيوف الرحمن لاكتشاف تاريخ المدينة المنورة وتراثها وثقافتها من خلال تجربة فريدة مع الباص السياحي. يهدف هذا المشروع إلى تعريف الزوار بأكثر من 30 معلمًا من أبرز المعالم التاريخية والدينية في المدينة المنورة، بالإضافة إلى مراكز التسوق .

يتيح الباص السياحي للزوار الاستمتاع برحلة مريحة وممتعة تشمل مزارات دينية وتاريخية على مسارين متداخلين، حيث يتوفر مرشد سياحي إلكتروني يغطي 16 لغة عالمية، ويقدم معلومات شاملة عن كل معلم تمر به الحافلة. كما يتضمن المحتوى معلومات خاصة بالأطفال، مما يجعل الرحلة تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة . تعزيز السياحة ودعم الاقتصاد المحلي ويسهم مشروع الباص السياحي في تعزيز السياحة بالمدينة من خلال تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه. كما يساهم المشروع في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الخدمات السياحية في المنطقة .

يعمل الباص السياحي وفق جدول زمني محدد، يغطي أبرز المواقع الدينية، الثقافية، والتاريخية في المدينة المنورة من خلال جولات منظمة.

وتشمل هذه المواقع المسجد النبوي الشريف، مسجد قباء، مسجد القبلتين، جبل أحد، موقع غزوة الخندق، ومقبرة البقيع، بالإضافة إلى معالم أخرى بارزة. يتميز الباص السياحي بتوفير دليل صوتي متعدد اللغات، ومرافق حديثة، وتذاكر مرنة تناسب مختلف احتياجات الزوار .

يأتي هذا المشروع ضمن جهود إمارة منطقة المدينة المنورة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية بارزة، وتقديم تجربة غنية للزوار وضيوف الرحمن، تجمع بين الاستمتاع بالتاريخ والثقافة والتراث الإسلامي العريق .