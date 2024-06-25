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سفير خادم الحرمين يسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية المصري

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، نسخة من أوراق اعتماده، إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك خلال استقباله له بمقر وزارة الخارجية في القاهرة اليوم.
ورحب الوزير شكري خلال الاستقبال بالسفير الحصيني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

العلاقات الاستراتيجية

وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن تطلعاته إلى مواصلة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة والراسخة بين المملكة ومصر، في شتى المجالات.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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