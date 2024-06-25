شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين يسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية المصري والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية