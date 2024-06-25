- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين يسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية المصري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، نسخة من أوراق اعتماده، إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك خلال استقباله له بمقر وزارة الخارجية في القاهرة اليوم.
ورحب الوزير شكري خلال الاستقبال بالسفير الحصيني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
ورحب الوزير شكري خلال الاستقبال بالسفير الحصيني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.