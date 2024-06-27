شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: الدمام سجلت نصف درجة الغليان في الموجة الحارة الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن الدمام سجلت نصف درجة الغليان في الموجة الحارة الأخيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز أن الدمام سجلت نصف درجة الغليان في الموجة الحارة الأخيرة. بـ 50 ْم في الظل.

وتوقع استمرار الموجات الحارة خلال الفترة القادمة، وأن تكون منطقتي ⁧الشرقية ⁩ والرياض ⁩ الأكثر تأثراً، مضيفا أنه لا نزال في الربع الأول من فصل الصيف.