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مستشار قانوني يكشف سبب اختلاف أسعار التذاكر لنفس الطائرة .. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني يكشف سبب اختلاف أسعار التذاكر لنفس الطائرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، سبب إختلاف أسعار تذاكر الطيران لنفس الطائرة وفي نفس الدرجة.

وقال ” الوهيبي” خلال تصريحات تليفزيونية، التفاوت في الأسعار غير موجود عندنا، ممكن البعض يجهل المعلومة هذه احنا عندنا 3 درجات، السياحية ورجال الأعمال والدرجة الأولي.

وتابع: “الدرجه السياحية بداخلها تقريبا 9 درجات والأعمال 4 درجات، لذلك عند البحث عليها يظهر السعر بشكل مختلف، فبعض الوكالات ترفع الفائدة الخاص بتذاكر الطيران مما يرفع سعر التذكرة، بينما بعض التطبيقات يضع فائدة أقل مما يخفض سعر التذكرة.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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