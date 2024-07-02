شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني يكشف سبب اختلاف أسعار التذاكر لنفس الطائرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، سبب إختلاف أسعار تذاكر الطيران لنفس الطائرة وفي نفس الدرجة.

وقال ” الوهيبي” خلال تصريحات تليفزيونية، التفاوت في الأسعار غير موجود عندنا، ممكن البعض يجهل المعلومة هذه احنا عندنا 3 درجات، السياحية ورجال الأعمال والدرجة الأولي.

وتابع: “الدرجه السياحية بداخلها تقريبا 9 درجات والأعمال 4 درجات، لذلك عند البحث عليها يظهر السعر بشكل مختلف، فبعض الوكالات ترفع الفائدة الخاص بتذاكر الطيران مما يرفع سعر التذكرة، بينما بعض التطبيقات يضع فائدة أقل مما يخفض سعر التذكرة.