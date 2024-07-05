شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق عن السنة الهجرية الجديدة : كبيسة وعدد أيامها 355 يوماً .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أن السنة الهجرية هي سنة قمرية تعتمد على دورة القمر حول الأرض، عدد أيامها 354 يوماً في السنة البسيطة و355 في الكبيسة .

وأوضح الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” أن عام 1446 هـ سنة كبيسة عدد أيامها 355 يوماً منها 6 شهور 30 يوماً و 6 أشهر 29 يوماً ” لافتاً إلى أن تلك السنة بها 4 أشهر مهمة (شعبان ورمضان وذو القعدة وذو الحجة) وكل منها 29 يوماً .

وأضاف : ” سيكون شهر محرم وصفر قيظاً ، ويكون ربيع أول وربيع ثاني معتدلاً ، أما جمادى الأول وجمادى الثاني ورجب تكون أجواؤهم برداً وتكون أجواء شعبان ورمضان معتدلة ، وشوال صيف، وذو القعدة وذو الحجة قيظاً .