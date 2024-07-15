"الثقافة" تدعو المصممين للحصول على تصريح إقامة عروض الأزياء عبر "أبدع"

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والتصريح يكون لإقامة عرض بوجود جمهور أو عرض أزياء حي وهو من الفنون التعبيرية، ويتضمن عرض تصاميم أو منتجات للمصممين أو الشركات من أزياء أو إكسسوارات

الدمام - شريف احمد - في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاطات الثقافية ودعم المصممين في المملكة، دعت وزارة الثقافة الراغبين والمهتمين بإقامة عروض الأزياء إلى التقدم عبر منصة "أبدع" للحصول على التصريح اللازم.ويمثل التصريح فرصة ذهبية للمصممين والشركات لعرض إبداعاتهم أمام الجمهور، مع مرونة كبيرة في تنظيم الفعالية تتراوح مدتها من يوم واحد إلى 30 يومًا كحد أقصى، وبتكلفة رمزية، وتتميز عملية الحصول على التصريح بالسهولة والسرعة.

وتجري معالجة الطلبات في غضون خمسة أيام عمل فقط، مما يسهل على المتقدمين بدء رحلتهم في عالم الأزياء الفاخرة وتنظيم عروضهم، وللحصول على التصريح، تشترط الوزارة أن يكون لدى المتقدمين سجل تجاري ساري المفعول، بالإضافة إلى موافقة مبدئية من الجهة المستضيفة للعرض وتقديم تفاصيل كاملة عن الفعالية المقترحة

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التزام بلائحة الذوق العام

تؤكد وزارة الثقافة على ضرورة الالتزام بلائحة الذوق العام وتجنب الإساءة لأي رمز من رموز الدولة أو الخوض في الأمور السياسية أو المذهبية، لضمان تنظيم فعالية تليق بسمعة المملكة. توفر منصة "أبدع" واجهة سهلة الاستخدام تتيح للجهات المهتمة تقديم طلباتها بيسر، مما يعزز من قدرتها على بدء رحلتها في عالم الموضة والأزياء.

بيئة آمنة وصحية للعرض

وشددت الوزارة على أهمية توفير بيئة آمنة وصحية للعرض، مع تخصيص مناطق للاستفسارات والإسعافات الأولية والالتزام التام بمبادئ حقوق الملكية الفكرية. هذا التصريح يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاطات الثقافية بالمملكة وتشجيع المصممين على إبراز مواهبهم وإبداعاتهم.

شروط إضافية لضمان سلامة العرض

من ضمن الشروط الأخرى التي تفرضها الوزارة على المتقدمين، ضرورة توافق الأنشطة والمحتوى المقترح مع الفئة المستهدفة من العرض، وضمان سلامة وأمان المساحة والبيئة المحيطة. يجب على مقدم الطلب توفير أدوات الأمن والسلامة وتعيين مسؤول متواجد خلال ساعات العرض، وتخصيص غرفة إسعاف أولية ومسؤول إسعاف على مدار ساعات العمل في العرض، بالإضافة إلى تخصيص مكان للمعلومات والإجابة على استفسارات الزوار وتوفير آلية استقبال شكاوى ومقترحات الزوار.

التدخين والتقارير النهائية

تشترط الوزارة أيضاً منع التدخين في جميع مرافق العرض ، بالإضافة إلى تقديم تقرير نهائي عن نتائج العرض يتضمن عدد الحضور وعدد الفنانين وتفاصيلهم وقائمة بالأعمال المشاركة في العرض. يشترط أن تكون الأنشطة والبرامج المنفذة خلال مدة العرض تحت إشراف مصمم الأزياء الخاص بالفعالية أو مالك المحل أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الهدف الرئيسي من إقامة العرض هو إبراز مواهب المصممين السعوديين.

تعزيز مكانة المملكة كمركز ثقافي وإبداعي

تسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الخطوة، إلى توفير بيئة محفزة وآمنة للمصممين والشركات المهتمة بعالم الأزياء، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز ثقافي وإبداعي.