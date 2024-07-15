وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة ستنفذ على مدى 8 أسابيع، وتركز على اكتساب المعرفة العلمية في مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز مهارات المواهب الوطنية المتخصصة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تحفيز الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج لتعزيز منظومة الأمن السيبراني بعد التخرج.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يشتمل على ورش عمل متخصصة، ودورات تدريبية مكثفة، وتمارين سيبرانية، تستهدف 6 مجالات متنوعة، وهي (أمن الشبكات، التشفير، البرمجيات الضارة، أمن الحوسبة السحابية، الاستجابة للحوادث، معمارية الأمن السيبراني).
ويأتي البرنامج ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية رأس المال البشري في مجالات الأمن السيبراني للقيام بأدوار محورية وتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين في المرحلة الجامعية من جميع تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات الصلة في مختلف الجامعات بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق المرحلة الأخيرة من تدريب طلاب الجامعات المتخصصين في الأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.