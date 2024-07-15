انطلاق المرحلة الأخيرة من تدريب طلاب الجامعات المتخصصين في الأمن السيبراني

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن انطلاق المرحلة الأخيرة من "البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني"، في جامعة غلاسكو الإسكتلندية، وذلك بمشاركة مجموعة من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية الدارسين في مرحلة البكالوريوس بتخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة ستنفذ على مدى 8 أسابيع، وتركز على اكتساب المعرفة العلمية في مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز مهارات المواهب الوطنية المتخصصة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تحفيز الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج لتعزيز منظومة الأمن السيبراني بعد التخرج.

وبيّنت الهيئة أن البرنامج يشتمل على ورش عمل متخصصة، ودورات تدريبية مكثفة، وتمارين سيبرانية، تستهدف 6 مجالات متنوعة، وهي (أمن الشبكات، التشفير، البرمجيات الضارة، أمن الحوسبة السحابية، الاستجابة للحوادث، معمارية الأمن السيبراني).

ويأتي البرنامج ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية رأس المال البشري في مجالات الأمن السيبراني للقيام بأدوار محورية وتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين في المرحلة الجامعية من جميع تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات الصلة في مختلف الجامعات بالمملكة.