شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. المملكة تستعرض ريادتها في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2024، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وفد من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يصل إلى 100 مشارك من قادة المراجعة الداخلية ومزودي الخدمات، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين د. حسام بن عبدالمحسن العنقري.
وتشارك الجمعية بصفتها الراعي الماسي للمؤتمر، بالإضافة إلى 5 متحدثين مرشحين من الجمعية يشاركون في جلسات المؤتمر لمناقشة رؤية 2035 للمهنة، وأهمية دور الاستشاري في المراجعة الداخلية، وعملية الضمان المتكامل عبر خطوط الدفاع.
إضافةً إلى مناقشة اعتبارات المراجعة في مشاريع البناء، وإبراز الدور القيادي والريادي للمملكة في مجال مهنة المراجعة الداخلية إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى استمرارية العمل والتحضيرات المتواصلة لمستجدات مهنة المراجعة الداخلية، والتأهب للمستقبل من خلال الجاهزية الكاملة لجميع التحديات والتحديثات عن المعايير العالمية الجديدة.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى أخذ زمام تطوير المهنة ممثلة بالجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، مؤكداً دورها الريادي والقيادي في المنظومة الرقابية، التي أصبحت أمرًا ضروريًا لجميع الجهات والمنشآت، وسعيًا إلى تحقيق الأهداف المرجوة والتطوير المهني والتقني فيما يخص المهنة، وما لها من تأثير واضح على تحسين الأداء، ورفع الكفاءة داخل الجهات الحكومية والخاص والقطاع الثالث.
وتشارك الجمعية بصفتها الراعي الماسي للمؤتمر، بالإضافة إلى 5 متحدثين مرشحين من الجمعية يشاركون في جلسات المؤتمر لمناقشة رؤية 2035 للمهنة، وأهمية دور الاستشاري في المراجعة الداخلية، وعملية الضمان المتكامل عبر خطوط الدفاع.
إضافةً إلى مناقشة اعتبارات المراجعة في مشاريع البناء، وإبراز الدور القيادي والريادي للمملكة في مجال مهنة المراجعة الداخلية إقليميًا ودوليًا.
ريادة سعوديةوأكد العنقري أن المملكة رائدة في جميع المجالات لا سيما مهنة المراجعة الداخلية، وما تشهده المهنة من تطوير يواكب التقدم التكنلوجي، وخصوصًا ما يدور عن الذكاء الاصطناعي وأهميته وانعكاسه على المهنة.
وأشار إلى استمرارية العمل والتحضيرات المتواصلة لمستجدات مهنة المراجعة الداخلية، والتأهب للمستقبل من خلال الجاهزية الكاملة لجميع التحديات والتحديثات عن المعايير العالمية الجديدة.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى أخذ زمام تطوير المهنة ممثلة بالجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، مؤكداً دورها الريادي والقيادي في المنظومة الرقابية، التي أصبحت أمرًا ضروريًا لجميع الجهات والمنشآت، وسعيًا إلى تحقيق الأهداف المرجوة والتطوير المهني والتقني فيما يخص المهنة، وما لها من تأثير واضح على تحسين الأداء، ورفع الكفاءة داخل الجهات الحكومية والخاص والقطاع الثالث.