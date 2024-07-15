150 فرصة عمل بالأحساء

وشهد اللقاء تنظيم وإجراء 237 مقابلة شخصيّة مع الشباب والفتيات السعوديين المتقدمين للوظائف التي ضمت: (مدخل بيانات، منسق جداول، حلابة، مشغل خدمات لوجستية، مشغل معدات، فنيي صيانة)، وذلك تمهيدًا للقبول والانخراط في بيئة عمل متطورة ومُحفّزة، تقدم مجموعة من المميزات والبدلات المُجزية والحوافز المتميزة.
ويأتي اللقاء ضمن خطط الغرفة وبرامجها المستمرة ممثلة بمركز التدريب والتوظيف لطرح فرص العمل والتدريب والتوظيف وتوطين الوظائف وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص والعام، للإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات الأحساء ودفع وتيرة التوطين بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب مُستهدفات رؤية 2030.
يُشار إلى أن الغرفة و(تمكين) و(نساند) والمعهد يتعاونون معًا لخدمة القطاع الخاص في مجالات تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية ورفع تنافسيتها وتقديم أفضل خدمات وحلول الموارد البشرية وفرص العمل بما يناسب مُتطلبات سوق العمل.
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