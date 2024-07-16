أنشطة إثرائية لتنمية مهارات طالبات جامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن «المخيم الصيفي 2024»، الذي يستمر حتى السابع من أغسطس المقبل، وفق رؤية منهجية، تهدف إلى توفير تجربة صيفية متميزة وغنية بالتعلم وتنمية المهارات، وذلك في مقر الجامعة. ويتضمن المخيم الصيفي حزمة من البرامج والأنشطة الإثرائية، من بينها: ورش عمل فنية في مجالات الفخّار، والزجاج، والمرايا، ورياضات ذهنية كالشطرنج، ورياضات الكترونية، إضافة إلى المناظرات، والزيارات الميدانية لعدد من الجهات الحكومية؛ بغرض التعرف على الخدمات التي تقدمها للطالبات.

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