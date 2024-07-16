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أطباء "أجياد للطوارىء" ينقذون مريض ثلاثيني من نزيف بالدماغ

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة مريض باكستاني يبلغ من العمر 34 عامًا، كان يعاني من نزيف في الدماغ.

تشخيص الحالة وسرعة التعامل

وأوضح التجمع الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من ألم شديد في الرأس وقيء. وبعد الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية، تبين وجود نزيف في الدماغ.
تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل من قبل الفريق الطبي لإنقاذ حياة المريض، ونُقل لاحقًا إلى مستشفى الملك فيصل بمكة لتلقي الرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

وأشار التجمع إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودهم لضمان سلامة المرضى وتكامل الخدمات بين مستشفيات التجمع، مما يسهل تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بيسر وسهولة.
يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية ويضم طاقمًا طبيًا يبذل جهودًا كبيرة لخدمة الزوار والمعتمرين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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