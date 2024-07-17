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إعلامي كويتي : رؤية السعودية 2030 هي درع الخليج الاقتصادي .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أشاد الإعلامي الكويتي خليفة المزين برؤية المملكة 2030 ، بعد أن سجلت الأنشطة الغير نفطية 50% من الناتج المحلي .

وقال المزين خلال مقطع فيديو : ” اللوبي العالمي المستهلك للبترول طول عمره يلوي ذراعنا، يوم يطلعك طاقة متجددة وسيارات إلكترونية ، ويوم يدعم النفط الصخري ويضيف ضرائب وعقوبات للبيئة ” .

وتابع : “بفضل الرؤية السعودية ، ومع نهاية هذا العام بإعلان أرقام الميزانية العامة ، ستكون هذه اللحظة لحظة ولادة درع الخليج الاقتصادي وبرأيي هو الأقوى من الدرع العسكري ” .

كما أشار في حديثه إلى مصطلح “المرض الهولندي” ، الذي يصيب الاقتصاد القائم على مصدر واحد من الطبيعة وبالتالي انهيار جميع قطاعات الدولة ، وبفضل رؤية المملكة سيتم علاج اقتصاديات دول الخليج .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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