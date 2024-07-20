شكرا لقرائتكم خبر عن 48 درجة مئوية.. تأثر أجزاء من الرياض بموجة حارة اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة اليوم السبت.

وتؤثر في ارتفاع درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح.

طقس الرياض اليوم السبت كما تشمل ضرما، مرات ، والخرج والحريق، والدلم، المزاحمية، وحوطة بني تميم، والأفلاج والسليل، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.

وتبدأ الحالة من الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.