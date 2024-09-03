شكرا لقرائتكم خبر عن مع شبه انعدام الرؤية.. انتشار الضباب على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران والنماص وبلقرن وتنومة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابالباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الباحة - #الباحة #العقيق #القرى ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 2, 2024
للتفاصيل https://t.co/fgsAbdtFXr #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/8sbSJRwQVu
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران والنماص وبلقرن وتنومة.