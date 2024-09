شكرا لقرائتكم خبر عن مع شبه انعدام الرؤية.. انتشار الضباب على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن. للتفاصيل — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران والنماص وبلقرن وتنومة.