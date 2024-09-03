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مع شبه انعدام الرؤية.. انتشار الضباب على 3 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران والنماص وبلقرن وتنومة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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