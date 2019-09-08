- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم نبذة من سيرة سفير المملكة لدى البحرين سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2019-09-08
نبذة من سيرة سفير المملكة لدى البحرين سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت، أمراً ملكياً بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً لدى مملكة البحرين .
وكان الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي.
وهو عضو في مجلس أمناء مؤسسة أحمد بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإنسانية.